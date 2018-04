Botsing en ontsporing in half uur tijd ZWAARGEWONDE EN TWEE LIJNEN PLAT BIJ INCIDENTEN MET TRAMS WOUTER SPILLEBEEN

04 april 2018

02u52 0 Gent Twee incidenten met trams hebben gisteravond zware storingen veroorzaakt op het tramnet. Ter hoogte van Maria Middelares ramde een tram een BMW. Een half uur later ontspoorde een tram van lijn 4 aan het Neuseplein.

De Gentse hulpdiensten werden gisteren om 17.20 uur in allerijl opgeroepen naar de tramsporen die voor het ziekenhuis Maria Middelares passeren. Daar was een tram in de flank gereden van een BMW die de sporen wilde dwarsen om de parking van het ziekenhuis op te rijden. De bestuurder van de BMW had een zware klap gekregen en moest door de brandweer uit zijn wagen gehaald worden. Een ziekenwagen van Maria Middelares was onmiddellijk ter plaatse.





Nadat de man uit zijn wagen bevrijd werd, verkeerde hij even in kritieke toestand. Gelukkig kon hij meteen in het nabije ziekenhuis binnengebracht worden. Daar was het levensgevaar snel geweken. De man is nog steeds zwaargewond. De passagiers kwamen er met de schrik van af. De politie verhoorde de trambestuurder na de aanrijding. "Het onderzoek zal moeten uitwijzen wie daar in fout was", reageert Marianne Thysebaert van De Lijn Oost-Vlaanderen.





Pendelbus

Door het ongeval was de tramlijn 1 een tijdlang volledig versperd. Zowel de auto als de tram raakten zwaar beschadigd en moesten weggesleept worden. Intussen werd een pendelbus ingelegd tussen Gent Sint-Pieters en Flanders Expo.





Iets na 19 uur kwam het bericht dat de tramsporen weer vrij waren. Het duurde nog even vooraleer tramlijn 1 zonder vertraging kon rijden.





Technisch defect

Alsof een vloek rustte op de Gentse trams gisterenavond, was de ellende nog niet voorbij. Aan de Tolpoort, ter hoogte van het Neuseplein, ontspoorde rond 17.50 uur een tram van lijn 4. De voorkant van de tram schoot ter hoogte van een wissel uit de sporen en het voertuig vloog vooruit tegen een paal van de bovenleiding. Er raakten geen passagiers gewond. De tram kwam tot stilstand op de sporen in beide richtingen, waardoor het verkeer er ook werd stilgelegd.





De politie werd niet opgeroepen omdat het louter om een technisch defect ging. Hoe het incident precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. "Dat kan verschillende oorzaken hebben", stelt Thysebaert.





Vakantie

Twee Gentse trams raakten dus zwaar beschadigd. "Hopelijk heeft dat de komende dagen niet veel gevolgen voor het tramverkeer", stelt Thysebaert. "We doen in elk geval ons best om alle trams zo snel mogelijk weer rijdende te krijgen. Gelukkig gebeurde dit tijdens de vakantie en dus op een rustiger moment. Maar het is een echte pechdag."