Botervlootje in blauwe zak? Wachten tot 2020 Gent krijgt als één van de laatsten soepeler PMD-regeling Erik De Troyer

29 november 2018

18u30 0

Gent zal als één van de laatsten toelaten om botervlootjes, champignonbakjes of plastic folies in de blauwe huisvuilzak te stoppen. In de loop van 2019 stappen bijna alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten over op een nieuwe, soepelere PMD-regeling. “Omdat de sorteerinstallaties nog moeten aangepast worden moet Gent wachten. Vermoedelijk tot begin 2020”, klinkt het bij Ivago.

In Oost-Vlaanderen is afval ophalen het werk van afvalintercommunales. Zij nemen elk het afval van een bepaalde regio op zich. In totaal zijn er zo acht en in de loop van 2019 zullen er zes overschakelen op de nieuwe regeling voor plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD). Vanaf dan staat de P voor niet langer voor ‘plastic flessen’ maar voor ‘plastic verpakkingen’. Concreet zullen dan zaken die nu in de standaard-huisvuilzak verdwijnen in de blauwe zak mogen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, champignonbakjes, chipszakken en verpakkingsfolie.

De zes die tussen april en juni 2019 wel al in het systeem stappen zijn Verko (Dendermonde, Wetteren, Laarne, Berlare,...) IDM (Zelzate, Lochristi, Lokeren, Zele), MIWA (Waasland), IlvA (Denderstreek), IVM (Meetjesland) en Ibogem (Beveren). Zowat heel de provincie dus. Enkel Gent en omstreken (Ivago) en de Vlaamse Ardennen (IVLA) stappen nog niet in het systeem.

“Nochtans zijn we zeker en vast niet tegen die nieuwe PMD-regeling, integendeel”, legt Koen Vancaimere van Ivago uit. “Ook wij zouden graag mee in dit systeem stappen. Helaas kunnen de sorteerinstallaties die folies van blikjes moeten scheiden die overstap nog niet aan. Dat sorteren gebeurt bij externe firma’s. Als we allemaal tegelijkertijd zouden overschakelen zouden ze de toevloed niet aankunnen. Om hen tijd te geven om de installaties op punt te krijgen moet Ivago nog even wachten. Er is nog geen zicht op wanneer we dan wel kunnen instappen. Vermoedelijk zal dat niet zo veel later zijn dan de anderen. Begin 2020 moet toch haalbaar zijn”, klinkt het. “We hopen dat de verschillende regimes niet voor verwarring zullen zorgen bij de burger. We zullen er in elk geval duidelijk over communiceren.”

Gentenaars zullen willens nillens dus nog een tijdje langer hun botervlootjes en champignonbakjes in de gele huisvuilzak moeten stoppen.