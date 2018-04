BoscoTrail leidt leerlingen door leraarskamer 19 april 2018

De schoolgebouwen van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem vormden gisteren het decor voor de eerste editie van de 'BoscoTrail'. Tijdens het avontuurlijke loopevenement doorkruisten de scholieren locaties waar ze anders nooit komen: van de leraarskamer tot het kantoor van de directie. "De leerlingen lieten zich sponsoren voor deze trail, zodat we als school geld konden inzamelen voor het project 'Muhazi' dat een vormingscentrum wil bouwen in één van de armste regio's van de wereld in Rwanda. Het centrum zal de mensen vormen naar de geest en onderwijsfilosofie van Don Bosco", klinkt het. Om de leerlingen extra te motiveren werden er ook prijzen voorzien voor de origineelste outfit, de sportiefste klas en de klas die het meeste sponsorgeld inzamelde. (YDS)