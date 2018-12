Borstvoeding in vrieskou tegen klimaatverandering Sabine Van Damme

13 december 2018

10u56 0 Gent Enkele jonge moeders hebben ostentatief met hun baby’s postgevat aan Dok in het Gentse havengebied. In de vrieskou gaven ze de kindjes borstvoeding. Zo willen ze op hun eigen manier het falende Belgische milieubeleid aanklagen.

Het idee voor de actie komt van Farah Laporte en Maria Lucia Cruz Correia. “En eigenlijk komt het idee overgewaaid uit Polen”, vertelt Farah. “We spraken enkele weken geleden enkele Poolse moeders in de Vooruit. Die vertelden dat daar een spontane actie is gestart van moeders die hun kindjes voedden op afgekapte boomstronken in vernielde bossen. Steeds meer moeders deden mee, en postten daar foto’s van. Dat heeft daar best veel impact gehad. Daarom wilden we hier iets gelijkaardigs doen, na de grote teleurstelling na de klimaatmars in ons land. 75.000 mensen namen deel, om daarna te zien dat de minister doodleuk op een privéjet richting klimaatconferentie stapte, om dan ook nog eens als vertegenwoordiger van België het klimaatpact niét te ondertekenen.”

“We hebben dus in ons eigen netwerk enkele vrouwen bijeengezocht voor een gelijkaardige actie. We kozen voor de haven, als symboolplek van hoe het klimaat onder druk staat. De verantwoordelijkheid ligt bij de industrie, de bedrijven en de overheden. Je kan niet blijven verwachten dat alle inspanningen komen van individuele burgers, voor wie de ecologische alternatieven niet altijd betaalbaar zijn.”

Zeven borstvoedende vrouwen namen plaats in de vrieskou, en lieten dat op foto vastleggen. Het is beeld een snijvlak tussen kunst, activisme en milieu. “Dit was een spontane actie”, zegt Farah. “Maar niks zegt dat we in de toekomst niet nog meer acties doen, al dan niet op andere plaatsen. Of dat andere vrouwen geïnspireerd worden en hetzelfde gaan doen. Of met nieuwe ideeën komen.”

Voor wie interesse heeft is er alvast een Facebookpagina, en je kan ook mailen naar farah.laporte@gmail.com