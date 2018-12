Bootjes overbruggen moeilijk seizoen: “Wij varen ook in de winter, overdekt en verwarmd” Sabine Van Damme

04 december 2018

10u30 0 Gent Voor de Gentse rederijen is de winter geen gemakkelijk seizoen. Bootje varen in de regen en de kou? Geen mens heeft daar zin in. “Maar wij hebben een speciaal winteraanbod met overdekte en verwarmde bootjes”, zegt Henk Hellemans van Rederij De Gentenaer.

Vrijdag starten de Gentse Winterfeesten, en daarvoor heeft Rederij De Gentenaer een speciaal aanbod. Van 26 tot 30 december zijn er muzikale rondvaarten met de Gentse troubadour Gido van Gent en Stef. 45 minuten volksverhalen en liedjes mét bier op een verwarmde boot, kost 17 euro.

Voor de kinderen is er tijdens de kerstvakantie de Sprookjesboot met Alina Pralina. Zij brengt een interactieve familievoorstelling over een ruimtewezen dat mensen op aarde liefde en vreugde wil brengen. Ook dat speelt zich af op een verwarmde, overdekte boot. Er zijn twee voorstellingen per dag, en kindjes betalen 5 euro, hun ouders 10 euro.

Daarnaast zijn er ook de gewone boottochten, die vertrekken zowel aan de steiger op de Graslei als die aan het Druppelkot, vlakbij de Vleeshuisbrug.

Reserveren voor de speciale rondvaarten is nodig, op 09/269 08 69 of via de website.