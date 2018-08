Boordsteen Graslei wordt hersteld 08 augustus 2018

Het was de voorbije dagen - overdag alvast - te warm om op kade van Gras- en Korenlei te zonnebaden. Wie er toch zat, kon zien dat er opnieuw een boordsteen ontbreekt. Dat is niet het gevolg van het legendarische 'pontonfeestje' op het water, twee jaar geleden. "Bij de afbraak van PoléPolé is vastgesteld dat daar aan de kade een verzakking was", zegt schepen Filip Wateeuw. "Die heeft op het eerste zicht niets met het festival te maken. Wel is besloten om de steen weg te halen, om elke vorm van gevaar te voorkomen. De kade zal hersteld worden, waarna de steen teruggeplaatst kan worden", aldus Watteeuw.(VDS)