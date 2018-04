Boomtown strikt Suzanne Vega 06 april 2018

Suzanne Vega treedt deze zomer op in de Opera tijdens Boomtown. Haar songs Luka en Tom's Diner zijn collectief geheugen geworden en hebben de ontwapenende stem van Suzanne Vega onsterfelijk gemaakt. Haar optreden op woensdag 18 juli is het enige in ons land dit jaar. "Een betere plek dan de Opera om weg te dromen bij de liedjesverhalen van deze grote dame kunnen we ons niet voorstellen", klinkt het bij Boomtown. Tickets kosten tussen 32 en 37 euro en zijn verkrijgbaar via www.boomtownfestival.be. (YDS)