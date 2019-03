Boompjes voor Meulestede De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

22 maart 2019

De wijk Meulestede wordt in geen enkele reisgids vernoemd. Mochten Lonely Planet of Trotter dat bij een volgende uitgave over Gent toch van plan zijn, dan mogen ze het volgende tekstje van me gebruiken: “het eiland Meulestede heeft naast het fraaie Sint-Antoniuskerkje vooral een industrieel panorama en files te bieden. De buurt is te bereiken via een krakkemikkige brug. Die wordt om de haverklap opgelapt, in die periodes is de wijk zo goed als hermetisch afgesloten van de rest van de wereld.”

Ik kom er nochtans graag. Ons dialect wordt er op zijn sappigst gesproken, de moppen zijn er iets aangebrander en de mensen zijn er echt. Die mensen ademen de lucht in van vervuilende files en nog onfrissere industrie. Daarom hebben ze op de punt van hun eiland, zowat het enige onbebouwde stukje Meulestede, boompjes geplant. Bomen zetten CO2 om in zuurstof, weet u wel! Dat stukje grond is echter eigendom van een projectontwikkelaar en die wil daar woningen bouwen. Daarvoor moeten die boompjes verdwijnen en dus kwamen de bewoners van Meulestede eerder deze week op straat.

Anders dan bij de klimaatmarsen, waar jongelui uit de betere middenklasse week na week het nationale nieuws halen, was er geen politicus te bekennen. Schepen Souguir, bevoegd voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stuurde zijn kat. Je zou van een stadsbestuur dat tot in het extreme inzet op het milieu meer betrokkenheid verwachten. Hebben hippe bakfietsers die zich een woning in het centrum kunnen veroorloven meer recht op gezonde lucht dan arbeiders in de voorhaven? Stadsbestuur, ik stel het volgende voor: vergoed die projectontwikkelaar met een deel van de 36,5 miljoen euro die u vorig jaar uit de automobilist heeft geperst en gun Meulestede zijn boompjes! Ook die mensen hebben voor jullie gekozen!