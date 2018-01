Boom valt op revalidatiecentrum UZ 19 januari 2018

Ook het UZ in Gent deelde in de brokken door de storm die over ons land trok. Zo viel een linde van ruim twintig meter lang en een diameter van 80 centimeter tegen de achterkant van het revalidatiecentrum (K7). Hierdoor liepen een kind en een begeleider lichte verwondingen op. Het kind kreeg wat glas op zich terwijl de begeleider zich bezeerde aan de teen bij het wegspringen in de polyvalente ruimte. Het dak en de gevel liepen wat schade op en twee ramen sneuvelden. De combinatie van de felle rukwinden en het rotten van de boom deden de linde omvallen. De boom werd in stukken gezaagd en gespecialiseerd personeel onderzocht de andere bomen op de site, zodat er niet opnieuw ongelukken kunnen plaats vinden. (JEW/VDS)