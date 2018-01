Boom knakt en valt op rijdende wagen 19 januari 2018

Bij een spectaculair ongeval in Gent is gisterenochtend een auto met twee inzittenden onder een boom beland. Door de hevige wind knakte een boom in de Nieuwewandeling, ter hoogte van de gevangenis.





Heel wat zware takken belandden op een wagen die net voorbijreed. Beide passagiers, een man en een vrouw, bleven ongedeerd. De vrouw bleek wel in shock. "Al bij al mogen we ons gelukkig prijzen", klinkt het bij de schoonzoon van de chauffeur. "De auto is zwaar toegetakeld. De takken boorden zich zelfs door de voorruit. Maar een wagen is vervangbaar, een mensenleven niet."





De chauffeur had nog een ironische felicitatie in petto voor de stad Gent, "die haar bomen zo goed onderhoudt". De Groendienst kwam ter plaatse om de omgewaaide boom op te ruimen. Even later moest de dienst dat ook doen in de Maïsstraat, waar een boom tegen het Open Huis was beland. De Nieuwewandeling was door het incident een tijdlang afgesloten, onder meer omdat de combinatie van rukwinden en losliggende takken nog voor gevaar konden zorgen. (JEW/OSG)