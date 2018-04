Boogo-ijsje op? Laat je rijden 24 april 2018

Unizo heeft Nicolas Destoop (24) en Jorgo Struyve (23) verkozen tot student-ondernemers van het jaar. Beiden zijn afkomstig uit Waregem, maar studeren in Gent. De ene volgt vastgoedbeheer, de andere internationaal bedrijfsmanagement. Maar daar heeft hun bedrijfje 'Boozo' niks mee te maken. "Wij hebben een passie voor ijsjes én cocktails, dus hebben we die gecombineerd in één product", klinkt het. "Boogo is een samentrekking van het Engelse 'booze' (drank) en het Italiaanse 'gelato' (ijs). We hebben ijs gemaakt met cocktailsmaken, én met 5% alcohol in. Nee, je mag het niet aan kinderen geven, en ja, je kan er zat van worden. Maar dan moet je wel een liter opeten. Het draait om de smaak en de beleving." Het was volgens het duo niet zo eenvoudig om alcohol in ijs te infuseren, maar met het juiste bindmiddel lukte het. Boozo wordt ambachtelijk geproduceerd bij Mili Hoevezuivel in Lokeren, met stevia in plaats van suiker. "De komende maanden presenteren we ons product op festivals en in strandbars. We hebben 5 smaken: gin tonic sorbet, coffee amaretto, vanilla bourbon, cookie dough met bruine rum en strawberry daiquiri sorbet. We werken aan 2 mocktailsmaken, zonder alcohol." Een potje Boozo kost 5 euro, een literdoos in de winkel 16,99 euro. Voorlopig ligt Boozo alleen in drie Carrefour Express-winkels in Waregem. Bestellen via de webshop kost meer. (VDS)