Bonte stoet met koe en kameel steekt stadsring over 23 juni 2018

Een honderdtal kinderen van basisschool Het Klimrek in de Brugse Poort trokken vrijdagochtend in stoet naar het eiland Malem. Daarvoor moesten ze de stadsring kruisen. De kinderen sleepten eigenzinnige versies van een koe en een kameel met zich mee. Ze trokken naar Malem omdat daar een straatkunstproject van MSAP start, onder de naam 'Malem Zoo'. Daarbij worden zelfs 'kamikazehonden' voorgesteld, dieren met fluohesjes die aanmanen tot trager rijden. Buurtbewoners kunnen zo'n hond adopteren en buiten zetten als de kinderen op straat spelen. In juli komen heel wat dierenbeelden naar Malem, gaande van de landmeermin, rijke luizen en de Kip van Toye tot ordinair slachtvee. Het festival krijgt steun van de Vlaamse Gemeenschap. (VDS)