Bonte openingsparade UGent begint in kathedraal 28 augustus 2018

De openingsparade van de UGent zal er dit jaar helemaal anders uitzien. Voortaan zullen niet alleen de profs en hoogwaardigheidsbekleders meelopen in de parade, maar alle medewerkers van de UGent.





De universiteit viert haar 201ste levensjaar en kapt meteen met een zeer lange traditie. "Vroeger werden enkel bestuurders, decanen, professoren, directeurs uitgenodigd op de opening van het academiejaar. Maar de UGent is van alle UGent'ers. Daarom nodigen we alle medewerkers uit om aanwezig te zijn en mee te lopen in de openingsstoet", legt rector Rik Van de Walle uit.





Het is niet de enige traditie die sneuvelt. Traditioneel gaat de stoet van het rectoraat in de Sint-Pietersnieuwstraat naar de Aula in de Volderstraat waar de toespraken worden gehouden. Dit jaar vertrekt de stoet echter in de Sint-Baafskathedraal. Het is de bedoeling om elk jaar de stoet te laten vertrekken van op een andere plaats, ook buiten de UGent.





De stoet gaat uit op vrijdag 21 september. Omdat zo veel volk niet in één keer de Aula binnen kan, wordt gezorgd voor een groot scherm waarop de toespraken worden uitgezonden in de Emile Braunschool. Daar staat ook koffie en taart klaar voor alle UGent-medewerkers die meeliepen. Er wordt verzameld in de Sint-Baafskathedraal om 14 uur.





