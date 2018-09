Bommelding in Pierkespark Wouter Spillebeen

05 september 2018

18u01 18 Gent Het Pierkespark in de Gentse wijk Brugse Poort is momenteel volledig afgezet na een bommelding. De politie zal met een explosievenhond op zoek gaan naar een springtuig.

Iets na 17 uur kreeg de Gentse politie de melding dat in de kringloopwinkel in de Brugse Poort een explosief zou liggen. De omliggende straten en het park waar de tweedehandswinkel in ligt werden meteen afgesloten. De politie heeft de plannen van het gebouw opgevraagd en zal straks met een explosievenhond op zoek gaan naar een springtuig. "Er ligt te veel materiaal om er meteen zelf in te gaan zoeken", klinkt het bij de politie.

Straks meer.