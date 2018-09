Bommelding in Pierkespark: "Loos alarm" 06 september 2018

Het Pierkespark in de Gentse wijk Brugse Poort is deze avond volledig afgezet na een bommelding. De politie zette twee honden in om de buurt te doorzoeken, maar vond niets. Iets na 17 uur kreeg de Gentse politie de melding dat in de kringloopwinkel in de Brugse Poort een explosief zou liggen. Een onbekend persoon had even ervoor met die boodschap naar de winkel gebeld. De omliggende straten en het park waar de tweedehandswinkel in ligt werden meteen afgesloten. De politie vroeg de plannen van het gebouw opgevraagd en ging met twee honden op zoek naar het springtuig. "De uitgebreide sweeping van de winkel en het park zelf leverden niets op", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Iets na zeven uur werd de omgeving weer vrijgegeven." Onderzoek moet nu bepalen wie verantwoordelijk is voor de valse bommelding. (WSG)