Bomen langs Hubert Frère-Orbanlaan voor het eerst in 15 jaar gesnoeid Jeroen Desmecht

04 maart 2019

16u19 1 Gent De witte paardenkastanjes langs de Hubert Frère-Orbanlaan worden momenteel door de groendienst gekandelaberd: een speciale snoeitechniek, waarbij de takken van een boom afgezaagd worden waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaar krijgt. “Het is de eerste keer in 15 jaar dat we ze snoeien, maar door holtes de hoofdtakken moesten we uit veiligheid wel ingrijpen.”

Voor wie via de fly-over Gent binnenrijdt, ziet het uitzicht er vanaf maandag even ander uit: voor het eerst in 15 jaar worden de kastanjes langs de Hubert Frère Orbanlaan gesnoeid. “We hebben vastgesteld dat er holtes zitten in de hoofdtakken”, weet schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (sp.a). “Voor de veiligheid van het fiets-, tram- en autoverkeer moesten we wel ingrijpen.”

Zo staan de kastanjes vlak naast de Zuidparklaan waar heel wat verkeer passeert. Tussen de bomenrijen loopt bovendien een fietspad, en er ligt ook nog een tramspoor naast. De bomen zijn al enige tijd onderwerp van discussie: de kastanjes zijn namelijk aangetast door de paardenkastanjemineermot. De rupsen van deze vlindersoort leven uitsluitend van paardenkastanjes. Hierdoor verliezen de bomen elk naar al snel hun bladeren. Het leverde deze zomer herfstachtige taferelen op aan de Zuid. Toch is dit niet de hoofdreden voor de snoeiwerken. “Het ‘kandelaren’ van de bomen kan een afremmend effect hebben op de motten, maar we doen het toch vooral voor de veiligheid van de passanten”, aldus De Bruycker.