Bom gevonden bij graafwerken 01 februari 2018

02u50 0 Gent Bij graafwerken op de Langerbruggekaai is gisterochtend rond 8 uur een bom gevonden op de site van het bedrijf Omexom, een bedrijf dat zich bezighoudt op de elektriciteitsmarkt.

Er werd onmiddellijk een perimeter afgesloten door de Scheepsvaarpolitie en de arbeiders werden geëvacueerd. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. "De bom heeft een lengte van 50 centimeter en een diameter van 15 centimeter.





Het ging over een artilleriebom van Duitse makelij uit de Eerste Wereldoorlog. De bom werd meegenomen door DOVO en werd verderop in het havengebied, aan het Kluizendok in Evergem, veilig tot ontploffing gebracht. Buiten de ontplofte bom was er geen schade te melden", meldde de Scheepvaartpolitie. Rond 10.30 uur was de site terug veilig en konden de werken terug aanvangen. Er was geen hinder voor het verkeer. (DJG)