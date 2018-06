Bokser Junior Bauwens niet voor rechter 05 juni 2018

02u40 0

Junior Bauwens, die afgelopen vrijdag in de Leuvense politierechtbank is veroordeeld voor overdreven snelheid, is niet de Gentse bokskampioen zoals zaterdag in deze krant te lezen stond. Over de identiteit van de veroordeelde is verder niets bekend. De persoon daagde niet op in de politierechtbank en werd bij verstek veroordeeld voor overdreven snelheid in een zone 30 in Leuven. (KAR)