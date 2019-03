Boetevalstrik Vrijdagmarkt bracht al 300.000 euro op Dan toch extra waarschuwingsbord voor verboden ontsnappingsroute Sabine Van Damme

04 maart 2019

12u43 0 Gent Bijna 6.000 automobilisten zijn sinds de invoering van het circulatieplan in de ‘boetevalstrik’ aan de Vrijdagmarkt getrapt, goed voor 300.000 euro. Wie daar in de file komt te staan omdat de parking volzet is, en probeert te ‘ontsnappen’ via het straatje dat over de Vrijdagmarkt loopt, krijgt daarvoor de rekening gepresenteerd.

In principe zie je op de parkeergeleidingsborden rond de stad al of de Parking Vrijdagmarkt – of gelijk welke andere parking – nog vrije plaatsen heeft of niet. Maar daar trekken heel wat chauffeurs zich niks van aan, anderen zien het gewoon niet, en ze rijden toch naar de parking van hun keuze. Aan de Vrijdagmarkt kom je geregeld voor een gesloten poort en dus in een file terecht. Kom je via de Baudelostraat en zie je dat het hopeloos is, dan kan je gewoon omkeren en weer wegrijden. Kom je langs de Kammerstraat, dan is dat een ander verhaal. In de Kammerstraat geldt eenrichtingsverkeer, omkeren en wegrijden mag dus niet. Er lonkt evenwel een uitweg, omdat er een rijweg ligt langs de vrijdagmarkt, net voor de parking, parallel met de horecazaken daar.

Maar daar mag je officieel niet rijden. Alleen staat dat niet echt opvallend aangeduid. Maar er staan wél ANPR-camera’s, dus iedereen die de straat inrijdt zonder vergunning, krijgt automatisch een boete in de bus. Want op het kleine vluchtheuveltje in de Kammerstraat voor de parking staan camera’s opgesteld, en die registreren alles. Een boetevalstrik dus, eentje die al 300.000 euro opbracht. Veli Yüksel vroeg – toen hij nog bij CD&V zat - mobiliteitsschepen Watteeuw om een slagboom te plaatsen, maar dat blijkt niet mogelijk. Wél komt er een extra waarschuwingsbord. Na 6 maanden zal dan een evaluatie volgen.