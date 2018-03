Boete voor 58 fietsers 09 maart 2018

De Gentse politie heeft woensdag 58 fietsers een boete gegeven tijdens controles op fietsverlichting op de Burggravenlaan en de Coupure Links. Op het kruispunt van de Burggravenlaan met de Zwijnaardsesteenweg betrapte de politie een fietser die aan het bellen was met zijn gsm en vijf fietsers die door het rood licht reden. Een andere fietser reed op het voetpad. Op het kruispunt met de Krijgslaan negeerden 37 fietsers het verkeersbord waardoor fietsers niet waren toegelaten wegens wegenwerken. Het fietspad is er niet toegankelijk en het is te gevaarlijk om op de rijbaan te fietsen. Bij de controle op de Coupure Links reden veertien fietsers zonder fietsverlichting. Fietsers die in orde waren kregen een balpen met uitrolbare banner waarop de Fietswijzer van de flikken nog eens uit de doeken wordt gedaan. (JEW)