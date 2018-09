Boerkini's vanaf vandaag toegelaten in zwembaden 01 september 2018

Vanaf vandaag kan men de stedelijke zwembaden Van Eyck, Rooigem, Strop en Neptunus in met een boerkini. Die beslissing komt er na een klacht van een moslima die het recht opeiste om te zwemmen met lichaamsbedekkende kledij. De rechtbank van eerste aanleg gaf haar gelijk. De lichaamsbedekkende kleding is toegestaan, behalve wanneer ze niet voldoet op vlak van hygiëne. Tot nu toe werden boerkini's om die reden geweigerd. Maar de vrouw uit Antwerpen die naar de rechter trok, kon een studie voorleggen waaruit bleek dat een boerkini niet onhygiënisch is.





De stad tekent beroep aan tegen de beslissing, omdat de rechterlijke macht "de autonomie van de gemeenteraad aantast" en het vonnis "verwijst naar religie en levensbeschouwing als enige uitzondering". In de praktijk zou het erop neerkomen dat het personeel moet weten waarom een zwemmer voor lichaamsbedekkende zwemkleding kiest, een "onaanvaardbare schending van de privacy", klinkt het. De stad wil dus lichaamsbedekkende kledij voor iedereen toelaten. Ook voor wie littekens wil verbergen of zich schaamt over zijn lichaam. (EDG)