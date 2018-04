Boekhandels geven prentenboek cadeau 05 april 2018

02u53 0 Gent In boekhandel 'Het Verhalenhuis' in Ledeberg is gisteren de actie 'Geef een (prenten)boek cadeau' voorgesteld.

Bij verschillende Gentse boekhandels kan je vanaf morgen de klassieker 'Raad eens hoeveel ik van je hou' van Sam McBratney en Anita Jeram aankopen voor de democratische prijs van 2 euro. Het initiatief komt overgewaaid uit Nederland en werd bedacht door Jean Christophe Boele van Hensbroek van uitgeverij Lemniscaat, die gisteren ook aanwezig was op de voorstelling. "Met 'Geef een prentenboek cadeau' willen we iedereen, en zeker de kinderen die thuis geen boeken hebben, jaarlijks een klassieker geven. Lezen en voorgelezen worden, opent een wereld van verhalen die de fantasie prikkelen en vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Bovendien vormen ze het ideale middel om laaggeletterdheid aan te pakken."





Taalontwikkeling

De uitgever roept ouders, grootouders, maar ook scholen en centra voor kinderopvang op om het boek cadeau te doen aan jonge lezertjes. "Want voorlezen is essentieel voor de taalontwikkeling van kinderen", klinkt het. "Uit onderzoek blijkt dat met een kwartier lezen per dag kinderen gemiddeld 1.000 woorden per jaar aanleert." Voor meer informatie over het project kan je surfen naar www.geefeenprentenboekcadeau.nl. (YDS)