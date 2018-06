Boek over vier generaties vis en Gent 20 juni 2018

De bekendste (gepensioneerde) vismarchand van Gent, Guido Meersschaut (80), heeft een boek geschreven. "Het gaat over alles, behalve over politiek. Want het moest plezant blijven", knipoogt hij. 'Van Thuis Uit' handelt over vier generaties vismarchands in Gent. De teloorgang van de Gentse Vismijn wordt erin beschreven, maar ook de manier waarop het toenmalige stadsbestuur omging met 'het volk'. Het gaat over het 'kwikschandaal' dat de visconsumptie een stevige knauw gaf. Maar er staan evengoed recepten voor vis in, en leuke weetjes. Kamervoorzitter Siegfried Bracke schreef het voorwoord. "Het is Guido's waarheid over het verleden van Gent, en zijn tips voor de toekomst, en het is doorspekt met leuke anekdotes. Zijn boek is wat zijn winkel vroeger was: een totaalbeleving."





Het boek van Guido kost 27,5 euro, en is onder meer te vinden in Standaard Boekhandel. (VDS)