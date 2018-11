Boek over geschiedenis van Gent Sint-Pieters Erik De Troyer

22 november 2018

11u01 0

Gepensioneerd NMBS-werknemer Georges Rogge (64) heeft de geschiedenis van het Sint-Pietersstation samengevat in een boek. Georges is niet aan zijn proefstuk toe. Het is inmiddels zijn derde boek over de spoorwegen.

“Ik ben niet afkomstig uit een spoorwegfamilie”, legt Georges uit. “Ik heb me bij de NMBS kunnen opwerken van spoorlegger tot milieu-adviseur. Vier jaar geleden ben ik met pensioen gegaan maar met mijn boeken ben ik intussen al 10 jaar bezig. Ik ben al jaren gefascineerd door het Sint-Pietersstation én door geschiedenis. In dit boek combineer ik de twee.”

“Eigenlijk is dat station vrij snel gebouwd. Het moest kost wat kost klaar zijn voor de wereldtentoonstelling in 1913. Het was een visitekaartje voor heel het land en het moest pracht en praal uitstralen”, zegt Georges. “Of ik het station vandaag nog steeds mooi vind ondanks al die reclamepanelen? Zeker en vast. Het blijft een prachtig gebouw. Maar hier en daar wordt de pracht toch weggestoken. In de apotheek bijvoorbeeld is van het oude internieur nauwelijks nog iets te merken en ook de hoek waar Starbucks zit heeft wat ingeboet aan charme. De nieuwe metalen luifel vind ik dan weer wél heel erg geslaagd.”`

Georges kreeg voor zijn boek de hulp van Denis Pieters, verzamelaar van historische foto’s. Het boek is te koop in de boekhandel en kost 32 euro.