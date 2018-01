Boek Guido Meersschaut op komst 24 januari 2018

02u47 0

Guido Meersschaut, de bekendste visboer-op-rust van Gent, brengt in mei een boek uit. 'Van Thuis Uit' zal het heten. "Het gaat over mijzelf", zegt hij. "Van als ik een klein manneke was. Over alles wat ik heb meegemaakt. Over Gent. Over vanalles dus, maar niet over de politiek. Al zal het wel Siegfried Bracke zijn die het voorwoord schrijft." N-VA-gemeenteraadslid Meersschaut is 79 jaar oud. (VDS)