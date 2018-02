Boek en expo over 175 jaar Feesten 28 februari 2018

02u53 0

Er komt deze zomer een tentoonstelling over 175 jaar Gentse Feesten in het Huis van Alijn en er wordt ook een uitgave voorbereid van een boek over de geschiedenis van de Feesten in samenwerking met het Liberaal Archief. Dat vernam gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA) van feestenschepen Christophe Peeters (Open Vld). Ze informeerde naar de besteding van het budget van 175.000 euro voor de jubileumeditie van de Gentse Feesten. "Er komt een concert met Gentse liedjes, een initiatief van Luk De Bruyker, in de opera. We zijn ook bezig met een boeiend openingsmoment en tot slot willen we ook iets speciaasl doen voor de Gentenaars", zegt Peeters. (YDS)