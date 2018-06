Boek en app geven inkijn in geschiedenis van Krooksite 22 juni 2018

03u06 0 Gent Via een boek en app die de stad heeft laten ontwikkelen, kunnen geïnteresseerden het verleden onder De Krook ontdekken.

Voor de bouw van bibliotheek De Krook voerden archeologen in 2012 een groots opgezet onderzoek uit. Daarbij kwam een ware leerlooierssite uit de middeleeuwen bloot te liggen. Een boek en een 'augmented reality app' geven nu een inkijk in de geschiedenis van de Krooksite en de archeologische vondsten die de site blootgaf.





Er werden maar liefst 36 leerlooierskuipen aangetroffen die een mooi inzicht gaven in het 13de en 14de-eeuwse ambacht van de leerlooiers, wat een unicum is voor Vlaanderen.





Milieubelastend

Honderden hoornpitten, het enige restant van de hoeveelheid leer die hier verwerkt werd, liggen momenteel opgeslagen in het erkende Onroerend Erfgoeddepot De Zwarte Doos. Dat leerlooien, zelfs in die tijd, een zeer milieubelastende activiteit was, verklaart hun 'verbanning' naar wat in die tijd een uithoek van Gent was. Dat ze het niet zo nauw namen met afvalverwerking, is duidelijk te zien aan de manier waarop ze hun 'bedrijfsafval' dumpten richting Schelde. En de geurhinder, die was zelfs 600 jaar later nog ondraaglijk.





Om al deze info te delen met het grote publiek, heeft de stad nu niet alleen een boek uitgegeven, maar ook een app laten ontwikkelen om geïnteresseerden het verleden onder De Krook te laten ontdekken. Het boek (29,50 euro) is te koop in onder meer De Krook en de stadswinkel. De app kan je gratis downloaden op de smartphone. (VDS)