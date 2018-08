Boeiend thema op vast uur tegen verveling ACTUALITEITSDEBAT VOOR MEER TOESCHOUWERS IN GEMEENTERAAD ERIK DE TROYER

31 augustus 2018

02u36 0 Gent Hoe krijgt Gent weer toeschouwers op de publieksbanken van de gemeenteraad? Er zijn al pogingen ondernomen, zoals de live-stream, zonder succes. Raadslid Guy Reynebeau (sp.a) stelt nu voor om een actualiteitsdebat te houden.

De lege publieksbanken zijn al jaren een doorn in het oog van de gemeenteraad. Hoewel een gemeenteraad bijzonder boeiend kan zijn kan het even goed een slaapverwekkend schouwspel zijn. Om de interesse toch wat aan te wakkeren kan de gemeenteraad sinds maart ook online gevolgd worden. Dit project begon behoorlijk goed. Tijdens de eerste live-uitzending keken 467 mensen minstens 1 minuut. Maar die cijfers daalden pijlsnel. In april waren het er nog 118, in mei 272 en in juni net geen 100. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Astrid De Bruycker (sp.a) opvroeg.





"Ik vind dat we de gemeenteraad meer naar de Gentenaars moeten brengen en vice versa. Zo zouden we meer en beter gericht kunnen communiceren, bijvoorbeeld met informatie per wijk of per thema. En waarom niet af en toe, wanneer een bepaald dossier of project van groot belang is voor een bepaalde wijk een commissiezitting op verplaatsing houden?", zegt De Bruycker.





Haar partijgenoot Guy Reynebeau heeft nu een voorstel klaar om tijdens de gemeenteraadszittingen een maandelijks actualiteitsdebat te houden. "Ik heb de voorbije maanden heel wat Gentenaars laten kennis maken met de gemeenteraad tijdens het project 'Te gast op de gemeenteraad'. Ze kregen op voorhand een uitleg over de werking, konden iets eten en daarna de gemeenteraad van op de eerste rij volgen. Iedereen enthousiast tot de gemeenteraad begint en er twee uur over technische kwesties en putten in straten wordt gesproken. Soms worden de interessante punten ook laat op de avond besproken of moet men zelfs een dag wachten. Weinigen zijn bereid om dat helemaal uit te zitten voor dat ene punt dat iedereen interesseert", zegt Reynebeau.





Daarom wil het gemeenteraadslid een actualiteitsdebat invoeren. "Ik stel voor om over één thema uitgebreid en open te debatteren op een vast tijdstip en beperkt in tijd. Zo weet iedereen wanneer het interessante gedeelte er aan komt en moet men niet een hele avond zitten wachten op dat ene punt", aldus Reynebeau. Hij zal na de verkiezingen het voorstel doen aan de gemeenteraad. "Het is niet meer dan een advies omdat wij de werkzaamheden van de volgende 53 gemeenteraadsleden niet moeten bepalen. Dat is aan de volgende gemeenteraad."