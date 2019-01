Bob De Moor, bijna 70 maar actiever dan ooit: “Het spel houdt mij jong” “Elk personage doet je dingen ontdekken over jezelf” Sam Ooghe

30 januari 2019

18u03 0 Gent 70 wordt hij dit voorjaar, maar met zijn energie en eivolle agenda doet acteur en regisseur Bob De Moor eerder denken aan een jonge snaak. Volgende week staat hij met twee stukken op de planken in Gent, en in het voorjaar speelt hij een filmrol. “Hoe ik dat kan? Het spel houdt mij jong.”

‘Bob De Moor? Die van Thuis en Familie?’ Voor het grote publiek is De Moor niet het theaterdier dat hij al 50 jaar is, maar wel de televisie-acteur van Vlaanderens populairste soaps. Stoort hem dat niet?

De Moor: “Wel neen. Ik heb dat altijd plezant gevonden. Het was bovendien altijd meegenomen, want ik werd goed betaald. Daardoor kon ik de dingen die ik met mijn theater wilde doen, gemakkelijker uitvoeren, want ik moest er geen geld mee verdienen (lacht). En de bekendheid bij het grote publiek toont zich in de kaartenverkoop.”

“Het was aangenaam werken bij Thuis en Familie. Ze mogen mij altijd terugvragen. Maar geef mij toch maar theater: daar zit meer ‘vlees’ aan. Op televisie speel je kortere stukjes, wat zijn charme heeft, maar de voldoening is groter bij theater. Het personage kruipt dieper in je huid.”

Wist je als kleine jongen in de jaren vijftig al dat je acteur zou worden?

“Ik ben al jong met theater in aanraking gekomen, door Romain Deconinck in de Minard. We gingen elk jaar met de familie. Ik was toen negen of tien jaar, en dat heeft een diepe indruk op mij nagelaten. Er waren de typische theatergeluiden, en er werd overal gelachen rond mij, ook al verstond ik de helft van ‘de lollen’ niet. Als ‘klein manneke’ zat het toen al in mijn achterhoofd: ik wilde dat later ook doen.”

Als ‘klein manneke’ raakte ik diep onder de indruk van het theater in de Minard. Ook al verstond ik de helft van de ‘lollen’ niet Bob De Moor

“Maar dat was het niet evident. Mijn vader was een herenkapper, een coiffeur. Onze thuissituatie was zeer bescheiden. Was mijn zus niet gaan werken vanaf haar 17de, we hadden het niet gehaald. Dankzij mijn zus kon ik ook studeren voor acteur. Al was het tegen de zin van mijn ouders. Misschien was het ook mijn puberteit, maar ik wilde niet doen wat alle anderen deden. Ik wilde iets artistieks doen, en het enige wat ik kon, was een beetje ‘spelen’.”

“Ik ben snel op mijn eigen benen gaan staan, al is dat onvergelijkbaar met nu. Ik kwam de maand rond met honderd euro. Een dagschotel in Trefpunt kostte toen 30 frank - minder dan een euro.”

Je koos voor het mooiste beroep ter wereld, maar ook voor een hondenstiel?

“Het is een fantastische stiel! En ik heb altijd goed mijn boterham verdiend. Wist je dat ik tot mijn 35ste snotneuzen speelde van 16 jaar omdat ik er zo jong uitzag? (lacht) Maar ik heb veel móói werk gehad - ook in Gent, waar er steeds rebelse initiatieven ontstonden, zoals van Eric De Volder en Arne Sierens. In Gent zeggen we soms, ‘het is konteverkeerd’: het is fout, het klopt niet, maar we houden ervan. Dat is deze stad helemaal.”

“Ik heb ook veel werk gezocht en geprogrammeerd voor mezelf. Vroeger ging ik met stukken naar regisseurs en theaterdirecteurs. ‘Lees het eens, programmeer het, en ik zal die rol spelen.’ Erna ben ik dat beginnen doen met mijn eigen vzw Twijfel.”

Zijn de tijden niet veranderd, zeker voor acteurs?

“Dat wel: het theateraanbod is nu enorm. De reeksen van 70-80 voorstellingen zijn voorbij, omdat er voor culturele centra zoveel stukken en gezelschappen zijn. Om acteur te worden, zeker vandaag, moet je hard werken. En koppig zijn, niet opgeven.”

Als acteur zoek en herken je het personage in jezelf. Zo leer je dingen over jezelf, die je ervoor niet wist Bob De moor

“In die zin is Theater Box, waarin we De Huisbewaarder spelen, een bewonderenswaardig initiatief. Het kleinste theater van Gent, amper 50 zitplaatsen. Dat is eigenlijk niet levensvatbaar. Het staat haaks op de tijd, want vandaag moet je enkel doen wat opbrengt. En toch lukt het. Dat komt ook door acteurs die hier willen spelen, want bij een stuk hier verdienen ze niet zoals bij een normaal gezelschap.”

In De Huisbewaarder ben je een zwerver. Hoe speel jij zo'n personage geloofwaardig?

“Elk personage laat een acteur toe om dat personage in zichzelf te zoeken. Speel je een zwerver, dan zoek je de zwerver in jezelf. Je speelt dus niet zomaar een zwerver waar je niets mee te maken hebt, maar een beetje jezelf. Je moet nadenken: ‘Wat zou ik doen in de situatie van het personage?’ Je ontdekt zo ook dingen over jezelf die je ervoor niet wist.”

Klopt het dat je al dertig jaar een dagboek bijhoudt?

“Inderdaad. Ik herinner graag, en zo’n dagboek is een enorme geheugensteun. Je denkt altijd dat je je de dingen wel herinnert, dat je geheugen feilloos is, maar dat is niet waar. Soms wil ik iets weten over 25 jaar geleden, en dan merk ik bijna altijd dat mijn herinnering niet strookt met wat ik lees. Of ik lees dingen die vollédig weg zijn uit mijn geheugen. Dat achtte ik onmogelijk voor ik met mijn dagboek begon. Ik vind dat intrigerend.”

“Schrijven geeft mij ook rust. Ik overschouw mijn dag ‘s avonds. Soms moet ik toegeven: ‘Ik heb niets gedaan vandaag.’ (lacht) ‘Ik heb liggen prutsen, slapen en pinten gedronken’. Dan denk ik: ‘Morgen moet je er meer van bakken, kameraad.’” (lacht)

Je wordt 70 in april, maar je blijft een bezige bij. Volgende week alleen al speel je in Per slot van rekening en De Huisbewaarder, en sta je vier dagen op de planken. In het voorjaar beginnen de opnames voor Adam en Eva met Marijn Devalck. Waar haal je die energie?

(denkt na) “Spelen, hè. Het spel houdt me jong. En niet alleen het spelen zelf, maar ook het contact met de mensen. Ik doe het gewoon graag.”

Per slot van rekening, di-woe 5-6 februari, Minard.

De Huisbewaarder, vanaf vr 8 februari tot za 16 maart, Theater Box.