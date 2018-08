BMW belandt in gevel van gezinswoning 27 augustus 2018

02u24 0 Gent Een BMW heeft zich zaterdagavond in een gevel geboord in het Oost-Vlaamse Gentbrugge. "Toch even schrikken", reageren de bewoners.

Iets voor tien uur miste de chauffeur van de wagen zijn bocht. De man reed in de Land van Rodelaan in de richting van Gentbrugge, en wilde links afslaan in de Robert Rinskopflaan.





Daar ging het mis. De BMW reed door een haag en belandde met de neus in de woning van twee nietsvermoedende bewoners.





Niet in woonkamer

"Dat was toch even schrikken, ja", zegt de man, die er samen met zijn partner woont. "We hoorden plots een serieus lawaai. Gelukkig bevindt onze woonkamer zich achteraan het huis. De wagen kwam terecht in een kamertje waar we niet al te veel komen, een soort berging. We hebben inderdaad geluk gehad. En financieel? We rekenen erop dat de verzekering de kosten zal dekken." De gevel liep aanzienlijke schade op. De brandweer kon niet uitmaken of de woning stabiel genoeg is en op korte termijn bewoonbaar blijft. Daarom zal een stadsarchitect beslissen. Vandaag volgt wellicht meer duidelijkheid.





Lichtgewond

In de BMW zaten twee jonge mannen. Het voertuig was van een vriend. De inzittenden werden allebei afgevoerd naar het Universitair Ziekenhuis, maar kwamen vrij met kneuzingen en lichte verwondingen. Of overdreven snelheid de oorzaak is van het ongeval, dan wel het natte wegdek, is nog niet duidelijk. (OSG/JEW)