Bloemen in stad krijgen water 25 juli 2018

De meeste bloemen in de steden zullen de hitte overleven, zij krijgen het nodige water. Verschillende steden en gemeenten volgen de maatregelen die de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers oplegde na de lange periode van droogte. "Momenteel geven we onze bloemen water tussen 6 en 8 uur", zegt Joeri van Groendienst Gent. "De kans zit er in dat we de komende dagen vroeger zullen starten. Het water wordt opgepompt uit bevaarbare waterlopen, zoals de Leie" Ook Sint-Martens-Latem en Wetteren werken op deze manier. In Destelbergen hebben ze beslist om hun bloemen om de twee dagen water te geven. In Melle hebben ze besloten ermee te stoppen. Iedereen lijkt de regels op te volgen en daarnaast ervoor te zorgen dat inwoners hun bloemetjes niet verdord zien. (DJG)