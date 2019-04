Blind getrouwde bruid zoekt FACTS-prins op witte paard Jeffrey Dujardin

11 april 2019

18u59 8 Gent Een 29-jarige vrouw uit Aalst, die even anoniem wenst te blijven als haar outfit, is op zoek naar haar prins op het witte paard. De jongedame was vorig weekend verkleed als ‘Blind getrouwd’ op de Gentse comicbeurs FACTS. Daar liep ze rond met een bordje waarop stond: “Bruid zoekt Bruidegom”. Een man nam een foto met haar en wou haar nummer. Zij ging er niet op in, maar heeft nu spijt en hoopt hem te vinden.

De man was gekleed in als een paarszwarte prins met cape over de schouder. Hij had ook een een FACTS badge bij zich, “Misschien wat het een VIP of een standhouder”, zegt de bruid . Hij stond enkele minuten te ijsberen vooraleer hij uiteindelijk tot bij haar kwam voor een foto. Erna gaven haar vrienden een subtiele hint: “Nu nummers uitwisselen”. De bruid wist niet hoe ze moest reageren, “Ik zei tegen hem dat hij zich moest inschrijven voor Blind Getrouwd en dat we zo misschien samen gingen komen”, zegt de Aalsterse. “Hij droop af, ik dacht ook niet na op die moment. Ik was geschrokken en verlegen.” Haar vrienden konden hun ogen niet geloven, “Ze vertelden mij dat het echt wel een knappe kerel was. Ik kon weinig zien van hem door die blinddoek natuurlijk.”

De bruid uit Aalst heeft zich effectief ingeschreven voor het VTM-programma Blind Getrouwd. “Ik heb me al paar keer ingeschreven, maar zonder succes. Daarom leek het me gepast om me voor deze editie van FACTS te verkleden als ‘blind getrouwd’. En wie weet kwam ik nu juist dit weekend mijn prins op het witte paard tegen?”

Wie een tips heeft over de paarszwarte prins, kan altijd richting onze redactie sturen via: blindgetrouwdfacts@gmail.com. “De prins zal hoe dan ook de foto met mij moeten doorsturen, als bewijs”, klinkt het.