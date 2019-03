Blikvanger op VB-congres: de kousen van Dries Sabine Van Damme

30 maart 2019

18u13 0 Gent Het Vlaams Belang heeft vandaag zijn campagne op gang geschoten in het ICC, tijdens een zeer druk bijgewoond congres.

Daarop was ook Schild en Vriendenman Dries Van Langenhove aanwezig. Die liet zich eerder al strikken door het Vlaams Belang, en zal een rechtstreekse concurrent zijn voor Theo Francken. Van Langenhove, zoals steeds strak in het pak en met de haren perfect in de plooi, viel vooral op door… zijn kousen. Hij droeg knalgele exemplaren met zwarte Vlaamse leeuwtjes op. Die worden blijkbaar verkocht op de site van Schild en Vrienden. Het congres lokte een kleine 1.000 mensen, die allemaal enthousiast applaudisseerden bij onliners als ‘grenzen toe’, en ‘wij zijn niet het OCMW van gans de wereld’.