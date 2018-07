Blijven de Feesten gespaard van regen? Gentse Feesten | DE OUDE DOOS VAN PATRICK 11 juli 2018

Het dient gezegd. De Gentse Feesten hebben meestal het weer mee. We hebben de voorbije jaren geen enkele keer een grotendeels uitgeregende editie gehad al zijn er natuurlijk altijd mindere dagen. In 2012 stond er toch wat regen op het programma en dus werden de paraplu's boven gehaald aan Sint-Baafs. En hoe zit het voor dit jaar? Het begint in elk geval veelbelovend met minstens drie warme en droge dagen. Daarna zou het wel eens kunnen dat er toch wat wisselvalliger weer op komst is. Vanaf maandag is er elke dag een kans van 50 tot 75% kans op regen. De voorspelde hoeveelheden regen nemen ook met de dag toe van minder dan een millimeter op maandag tot 8 millimeter op de tweede zaterdag. (EDG)