Blij met de zone 30 22 juni 2018

Een beeld om vrolijk van te worden. In de Elyseese Velden is de middenberm vol bordjes met 'Zone 30' gezet.





Het is geen protestactie, geen aanmaning om trager te rijden, zelfs geen cynische noot. Het is een vrolijk beeld van een lachend kind, en een bordje met 'bedankt' erbij. De bewoners van de Elyseese Velden stonden erg kritisch tegenover het circulatieplan, omdat ze vreesden dat hun straat als invalsweg veel te druk zou worden. Maar al bij al blijkt dat dus mee te vallen, gezien de positieve noot die er nu te zien is. (VDS)