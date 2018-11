Bleek of zwart, als die Piet maar snoep uitdeelt Sinterklaas ziet in Gent alleen maar brave kindjes Sabine Van Damme

18 november 2018

18u56 0 Gent De aankomst van Sinterklaas gisteren in Gent was zoals steeds een feestelijke bedoening. Heel wat ouders fronsten de wenkbrauwen, want de Zwarte Pieten, of Roetpieten, waren dit jaar wel héél bleek uitgevallen. Voorpost kwam protesteren tegen de teloorgang van Zwarte Piet. Zij speelden mee als Piet, maar dan wel écht zwart.

De hele discussie rond Zwarte Piet en het al dan niet racistische karakter verstoorde in Nederland en ook in Antwerpen de aankomst van Sinterklaas. Nochtans zou dat gewoon een kinderfeest moeten zijn. Ook in Gent had Voorpost aangekondigd te zullen protesteren tegen het fenomeen van de ‘roetpieten’. Dat deden ze ook, maar op een constructieve manier. Met een vijftal liepen ze tussen de massa mensen, verkleed als Zwarte Piet, maar dan wel de pikzwarte versie. De kinderen vonden hen gewéldig, vooral ook omdat ze vrolijk snoep uitdeelden, en nergens moeilijk deden. Eigenlijk had niemand door dat dit een protestactie was.

Even na drie uur werden ook de Roetpieten van de stad losgelaten tussen de talrijk opgekomen ouders met kinderen. En die Roetpieten deden wenkbrauwen fronsen. De exemplaren van vorig jaar hadden nog duidelijk zwarte vegen in het gezicht, die van dit jaar waren hooguit in een kom wortelsap gedopt. De Roetpieten zagen lichtjes bruin, eerder oranje zelfs. Het moet zijn dat de Gentse schoorstenen het voorbije jaar wel heel stevig gepoetst zijn.

“Voor ons is dat vreemd, ja”, zeggen Griet en Delphine, die met Oscar, Louis, Eva, Helena en Stan naar het sinterklaasfeest waren afgezakt. “Maar onze kinderen hebben nooit echt anders geweten natuurlijk. Zij maken zich daar niet druk over. Het deert hen blijkbaar niet hoe zo’n Piet eruit ziet, zolang hij maar snoep en cadeautjes uitdeelt.” Op dat vlak scoorden de Zwarte Pieten van Voorpost alvast punten, want zij deelden effectief snoep uit. Die van de stad verdeelden vlagjes, en haalden pas snoep boven bij het vertrek van de Sint.

Die Sint kwam omstreeks 15.45 uur tevoorschijn uit de Sint-Niklaaskerk, en moest dan nog een hele weg afleggen naar het podium onder de Stadshal. Overal stonden uiteraard kindjes met tekeningen, brieven en fopspenen voor de Sint, waardoor die maar heel traag vooruit geraakte. Hij deed zijn best om alle kinderen te groeten. Voor sommige kleintjes duurde het wachten in de ijzige kou dan ook heel erg lang. Maar de meesten zongen en sprongen vrolijk mee met de band die intussen een optreden gaf onder de Stadshal.