Blaarmeersenglijbaan grotendeels dicht door droogte 27 juli 2018

02u33 0 Gent Het waterpeil van de Baarmeersenvijver is enorm gezakt door de hitte en de droogte en daarom is het niet langer veilig de individuele glijbanen te gebruiken.

Normaal gezien komen die 4 glijbanen uit in het water, waar het dan 135 centimeter diep is. Aan de linkerkant van de glijbaan, gezien van op het strand, is het vandaag nog amper 77 centimeter diep en dus onverantwoord om er aan hoge snelheid in te vallen.





Aan de rechterzijde, waar een grote glijbaan is waar je met meerdere tegelijk op mag, is het nog 1 meter diep. Die kant blijft - voorlopig - wel nog open. De situatie wordt op de voet gevolgd en kan op elk moment gewijzigd worden. (VDS)