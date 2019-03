BK Wielrennen in Gent brengt eerbetoon aan Walter Godefroot Yannick De Spiegeleir

22 maart 2019

13u01 0 Gent In café Pallieter in Drongen is vrijdagochtend het parcours van het Belgisch Kampioenschap Wielrennen voorgesteld. De organisatie van het wielerevent op zondag 30 juni is dit jaar in handen van de Stad Gent. Het BK is een eerbetoon aan Gentenaar Walter Godefroot, die tweemaal Belgisch kampioen werd.

De locatie voor de voorstelling van het BK was niet toevallig gekozen. Café Pallieter is altijd de uitvalsbasis geweest van de fans van Walter Godefroot (75). De oud-wielrenner kan een indrukwekkend palmares voorleggen. Hij won onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen en tien ritten in de Tour de France en was daarnaast ook twee keer Belgisch kampioen. In 1965 en 1972 kroonde hij zich tot Belgisch kampioen.

Een iconische foto van Godefroot siert het campagnebeeld van het BK 2019. Het parcours loopt onder meer langs zijn ouderlijk huis in Luchteren. Het startschot wordt gegeven aan het stadhuis en na een tocht door de Vlaamse Ardennen en 7 rondjes in Drongen komen de renners over de finish aan de Watersportbaan. “Ik volg het wielrennen vandaag vanop afstand, maar uiteraard doet dit eerbetoon wat met mij. Ik ben een geboren Gentenaar, maar heb heel mijn leven in Drongen gewoond. Sommigen worden pas na hun dood geëerd. Het doet plezier dat ze mij niet vergeten zijn”, zegt Godefroot. Het wielercoryfee gokt op Tiesj Benoot als mogelijke winnaar.

Schepen van Sport Sofie Bracke (Open Vld) is verheugd dat Belgian Cycling Gent laat fungeren als gaststad voor het BK wielrennen. “Gent ademt wielrennen. We zijn de thuisbasis van de Zesdaagse, elk jaar wordt het wielerseizoen hier op gang getrokken met de Omloop het Nieuwsblad, we hebben onze wielerpiste Eddy Merckx. Tal van iconen uit de wielerwereld zoals Walter Godefroot, Bradley Wiggins, Iljo Keisse, Jolien D’Hoore, Tiesj Benoot, enz. hebben een sterke band met onze stad. Dat we dit jaar het Belgisch Kampioenschap organiseren is de kers op de taart.”

Programma

Het startschot voor de mannen wordt om 12 uur gegeven, de vrouwen gaan minder dan twee uur vroeger van start (10.15 uur). Dat is een bewuste keuze, om zo om meer gelijkheid te brengen tussen vrouwen en mannen in de wielersport. In eerdere edities verschenen de vrouwen immers op een onmogelijk vroeg uur aan de start, waardoor ze beduidend minder media- en publieksbelangstelling kregen. “Een stap in de juiste richting. Nu moeten we niet meer midden in de nacht opstaan om te eten, want ontbijten doen we drie uur voor de start van een wedstrijd”, zegt regerend Belgisch Kampioen wielrennen Annelies Dom. Met dezelfde reden vertrekken zowel de mannen als vrouwen ook op dezelfde locatie, aan het Gentse Emile Braunplein. Het BK Velofestival voor recreanten vindt plaats van 7.30 tot 10 uur op een afgesloten parcours.