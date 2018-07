Björk betovert Sint-Pietersplein WIE GEEN TICKET HEEFT, GLUURT DAN MAAR MEE ERIK DE TROYER

12 juli 2018

02u56 0 Gent Concerten op het Sint-Pietersplein, het blijft iets bijzonders. Dinsdag was het plein nog het decor van voetbalpassie en een portie drama. Gisteren was het de mysterieuze Björk die voor melancholie zorgde. Genieten, ongeacht of men nu keek vanuit de golden circle helemaal voor het podium of vanuit een raampje van een rusthuis op het plein.

Zoals te verwachten veel late dertigers en vroege veertigers op het plein. Het grote succes van Björk dateert dan ook uit de jaren negentig met hits als 'It's oh so quiet', 'Army of me' en 'Venus as a Boy'. Maar een best off werd het zeker niet. Enkel Human Behaviour en Isobel waren nummers die op herkenningsapplaus mochten rekenen. Heel wat nieuwe nummers dus.





Oerwoud

Qua sfeer moest het komen van de spectaculaire aankleding. Nog voor het concert begon waren er oerwoudgeluiden te horen en Björk had zowat een half oerwoud mee op het podium. Daarin huisde een drummer, een dj, een harpspeelster en zeven dwarsfluitspeelsters. Björk zelf had een blauw-witte babydoll aan en een constructie op haar hoofd die zelfs niet te beschrijven valt. Sowieso laat de IJslandse zangeres zelden haar ware gelaat zien, letterlijk dan. Bij elk concert bedekt ze haar gezicht en fotografen waren niet welkom. Wie met een fototoestel het terrein op wilde, werd prompt naar huis gestuurd.





Goede doel

In rusthuis Ter Rive op de hoek van het Sint-Pietersplein konden ook de bewoners mee kijken het concert. Een aantal mensen kochten zelfs een speciaal ticket om met hen mee te kijken van op de 'balcony seats'. "De opbrengsten gaan naar Enchantée, een vereniging die zich inzet voor daklozen. Dat alleen al maakt dit de moeite. Enkel het zicht is iets minder. Er staat een boom pal voor het podium", zeggen Céline en Lily die kijken vanuit de kamer van Yvonna (94). "Ze heeft al gezegd dat ze zeker niet voor middernacht gaat slapen." De organisatie had er op gerekend dat Björk vroeger zou beginnen dan om 21.30 uur. "Iedereen die hier komt kijken, heeft een polsbandje gekregen waarmee ze ook het terrein op kunnen. Als de rusthuisbewoners wat moe worden, kunnen ze gewoon naar bed. Het zijn vermoeiende dagen voor hen", klinkt het.





Alternatieve manier

Het concert van gisteren was lang niet uitverkocht en vele kozen ook voor een alternatieve manier om naar het concert te kijken. Sommigen kropen op hun dak, anderen op de omheiningen. Aan de Sint-Amandstraat hebben een pak kijklustigen verzameld op de trappen van een appartementsgebouw. "Ik heb hier al eens naar een concert van Leonard Cohen gekeken en nu was ik hier al om 18 uur aanwezig. De muziek van het voorprogramma valt wat tegen, maar mijn boek is wel prima", lacht Katleen Verstuyft.