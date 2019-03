Bioboerderij ‘De Goedinge’ breidt uit na succesvol eerste jaar: “Hier krijg je je voedsel rechtstreeks van de boeren” ‘Zelfoogsttuin’ in Afsnee gaat van 180 naar 270 deelnemers Sam Ooghe

04 maart 2019

15u58 0 Gent Zelfoogstboerderij ‘De Goedinge’ in Afsnee breidt na een succesvol eerste werkjaar uit. Bioboeren Maarten Cools en Wim Michels vullen dit jaar de magen van 270 deelnemers - dat zijn 90 personen meer dan in 2018.

De boerderij van Cools en Michels, op gronden van het OCMW Gent, werkt volgens de principes van de CSA of ‘Community Supported Agriculture’. Concreet betekent dat dat mensen uit de buurt aan het begin van het seizoen een oogstaandeel kunnen kopen. Erna kunnen ze het hele jaar lang voedselpakketten ophalen, of zelf met de hulp van de boeren groenten oogsten.

Het concept slaat op verschillende plekken in de wereld aan, en dat was niet anders in Afsnee. ‘De Goedinge’ ging van start met 180 deelnemers. “Maar we kregen het afgelopen jaar veel aanvragen binnen", aldus bioboer Maarten Cools. “Daarom beslisten we om over te gaan tot een uitbreiding naar zo'n 270 personen. We konden al snel via de wachtlijst het veld vullen tot 250 mensen. Nu blijven er dus nog enkele plekjes over, voor het nieuwe seizoen begint.”

Ecologische voetafdruk

Waarom slaat het project zo aan? “Een steeds groter deel van de bevolking staat kritisch tegenover de oorsprong van het voedsel dat ze eten", legt Cools uit. “Vooral de ecologische voetafdruk van hoe voedsel op ons bord belandt, is een enorm thema geworden. Groenten moeten soms van een buitenlandse boerderij naar een depot, en naar nog een depot, dan naar de veiling, en dan naar de winkel. Bij ons worden al die schakels weggenomen. Rechtstreekser kan je je voedsel niet krijgen. Dat maakt de ecologische voetafdruk veel kleiner. We hebben gemerkt dat er naar dit soort voeding veel vraag is.”

Al moeten de deelnemers van De Goedinge in ruil geen sappige tomaten verwachten in de vroege lente. “Je eet inderdaad seizoensgebonden", aldus Cools. “Je eet enkel wat hier en nu groeit. Maar mensen genieten daarvan. Er is binnen en tussen de seizoenen een grote diversiteit aan groenten. In de winkel is seizoensgebonden kopen vaak te lastig. Mensen weten niet altijd welk product in welk seizoen groeit. Bij een zelfoogsttuin is dat allemaal logisch: je kan niets anders krijgen.”

En verder uitbreiden? “Dat kan altijd: we hebben via de stad tien hectare ter beschikking. Nu zullen we van anderhalve naar twee hectare gaan. We hebben vooral een maximum als boer zelf. Meer dan twee hectare wordt lastig met twee boeren. Misschien komt er bij bijkomende vraag wel nog een boer. Alles staat open.”

Meer info over ‘De Goedinge’ en over zelf deelnemer worden, vindt u op de site van de boerderij.