Binnenkort handvol extra parkeerplaatsen aan Rabot Erik De Troyer

10 december 2018

16u04 0

Parkeren in de Gentse wijk Rabot is niet altijd makkelijk, zeker ‘s avonds. Binnenkort komen er echter een handvol parkeerplaatsen bij. Dan wordt de Tondelierlaan open gesteld. Dat is een nieuwe straat die dwars door het nieuwbouwproject Tondelier loopt. De site zal opgenomen worden in de groene parkeerzone. Daardoor geldt daar dus hetzelfde betaalregime als in de rest van het Rabot, namelijk 0,80 euro per uur en 3 euro voor een dagticket.