Binnenkort gedaan met parkeerticket CAMERA SCANT NUMMERPLAAT EN 'ZIET' OF JE BETAALD HEBT SABINE VAN DAMME

15 juni 2018

02u59 1 Gent De stad Gent schakelt over op een nieuwe technologie voor de parkeergarages in de stad. Die zullen gestuurd worden met ANPR-camera's. Wie er in rijdt, zal geen ticket meer moeten nemen. De parking 'leest' de nummerplaat.

Nog dit jaar wil de stad een nieuwe raamovereenkomst afsluiten, om alle apparatuur in de ondergrondse parkeergarages van de stad te vervangen. Die is meer dan 10 jaar oud, en niet alleen aan vervanging maar ook aan modernisering toe. "Nieuwe apparatuur kan worden gekoppeld aan moderne technologieën", legt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw uit. "In het nieuwe systeem zullen de slagbomen gestuurd worden door ANPR-camera's, dezelfde camera's die ook de autovrije zone in de stad 'bewaken'. Dat zal alvast zorgen voor meer comfort voor de gebruikers, en tijdswinst. Want wie een parking wil binnenrijden, hoeft geen ticket meer te nemen. De camera scant en registreert de nummerplaat, en de automobilist kan gewoon binnenrijden. Wie terug weg wil, voert aan de betaalautomaat zijn nummerplaat in en betaalt het bedrag voor de tijd dat de parking gebruikt is. Opnieuw is geen ticket nodig, de camera aan de slagboom 'ziet' dat je betaald hebt en gaat open."





Behalve tijdswinst - en het feit dat je je ticketje niet meer kan verliezen - zijn er nog voordelen. Zo kan de stad exact weten hoeveel abonnees er binnen zijn, en hoeveel plaatsen dus nog moeten worden vrijgehouden. Nu wordt altijd een aantal plaatsen voorzien, waardoor een parking soms de indicatie 'vol' geeft, terwijl je wel nog gewoon kan binnenrijden.





Online plek reserveren

In principe kan je met ANPR-camera's zelfs online een plaats in de parking reserveren, zodat je op een bepaald moment zeker plaats hebt. "Maar zover willen we niet gaan", zegt Watteeuw. "Alvast niet in de eerste fase. Maar theoretisch moet dat kunnen, ja." In principe heeft ook de politie toegang tot de gegevens van de ANPR-camera's. Mochten er auto's met gestolen nummerplaten de parking inrijden, dan kan ook dat geregistreerd worden. Er kan gekeken worden of betalen met een smartphone mogelijk is, en of auto's via het TMaaS-project (www.tmaas.eu) snel en efficiënt naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats geleid kunnen worden.





Er is ook een backup voorzien. Als de nummerplaat beschadigd is, of om een andere reden onleesbaar, kan toch nog een ticket genomen worden. Ook als het ANPR-systeem zou haperen kan teruggevallen worden op tickets.





Voor de stad mag het snel gaan. De raamovereenkomst voor de plaatsing en onderhoud van slagbomen, inritzuilen, betaalautomaten en ANPR-camera moet nog dit jaar worden afgesloten. Als dat lukt, kan begin 2019 al de eerste parking worden aangepakt. "Het nieuwe systeem plaatsen impliceert dat de parking enkele dagen niet gebruikt kan worden", zegt Watteeuw. "Daarom gaan we niet in alle parkings tegelijk werken. De Reep, Ramen en het Sint-Pietersplein komen eerst aan de beurt.