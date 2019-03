Bijzondere tentoonstelling in oude treinwagon Sabine Van Damme

01 maart 2019

18u50 0 Gent Vanavond opent een bijzondere tentoonstelling aan de Voorhavenlaan. In een oude treinwagen ter hoogte van Loods 26, toon fotograaf Marc Franck het hele weekend unieke beelden.

De wagon aan de Voorhavenlaan heeft hij voor 2 jaar in concessie gekregen van de stad, en dus zal geboren en getogen ‘Meulestedenaar’ Marc Franck er geregeld tentoonstellingen organiseren. Thema: de wijk Muide Meulesteden en de Gentse haven. De eerste tentoonstelling opent vanavond, en is vrij toegankelijk tot 22 uur. “Wie verkleed komt in het thema 18de eeuw, wordt gefotografeerd bij de wagon”, zegt Marc. “De tentoonstelling is alleen dit weekend te zien, van 10 tot 17 uur. Iedereen mag gratis binnen. Er staan bijzondere dingen, zoals een luchtfoto van het Duits leger uit 1918, die nooit eerder getoond werd.” De komende weken en maanden zal Franck er andere beelden en foto’s tentoon stellen, zowel eigen materiaal als archief-beelden uit lang vervlogen tijden.