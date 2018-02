Bijna opnieuw fietser aangereden aan zwart kruispunt 23 februari 2018

Een chauffeur met een dashcam heeft gisterenmiddag rond 13.20 uur gefilmd hoe een ongeduldige chauffeur bijna een aanrijding veroorzaakte met een fietser aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Orchideestraat in Oostakker. Op hetzelfde kruispunt kwam de 16-jarige fietsster Nikita Everaert maandag nog om het leven nadat ze door een vrachtwagen gegrepen werd. "Ik wilde links afslaan, maar moest even wachten voor een fietser", legt de chauffeur uit. "Blijkbaar ging het voor de chauffeur achter mij niet snel genoeg. Hij stak me langs links voorbij en miste de fietser met nog geen halve meter. Achteraf reed ik hem voorbij en zag ik dat hij met zijn gsm bezig was." (WSG)