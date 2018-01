Bijna half miljoen voor Park Halfweg 26 januari 2018

02u53 0 Gent Minister Joke Schauvliege maakt 476.000 euro vrij voor de realisatie van het Park Halfweg, dat tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan komt. De werken kaderen in het 'Inrichtingsplan Malem'.

Het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen, het waterzuiveringsstation, de Leie, woonwijk Malem en de Watersportbaan vormen de grenzen van het gebied. Doel is de natuur aan de rand van de stad veilig stellen.





De afgelopen jaren kreeg het gebied 'Brughuizeken' ten noorden van de Drongensesteenweg een facelift door de heraanleg van volkstuinen en de ontwikkeling van het woonproject op site Alsberghe-Van Oost.





Het resterend gebied, ongeveer 10 hectare groot, kan nu heringericht worden als het Park Halfweg. De minister betaalt 476.000 euro, de stad Gent nog eens 204.000 euro. Op de plaats waar vroeger baseballclub Gent Knights en hondenschool Bassebeek actief waren, komt een multifunctioneel bospark. Dit omvat speelzones, wandel- en fietspaden en rustplekken. Er is gekozen voor een stijl die verwijst naar het industrieel verleden van de site. Zo worden de rustplekken en fietspaden uitgevoerd in beton. De afboording van de rustplaatsen gebeurt met bakstenen die refereren aan de oude textielgebouwen. Ook het vroegere Westerringspoor wordt in beeld gebracht. De betonplaten ter hoogte van de recreatieve paden verwijzen naar de treinrails en de speelheuvels zullen het ritmisch karakter van treinsporen nabootsen. De aanleg begint dit voorjaar en de werken duren tot eind dit jaar. (VDS)