Bijna elke decemberzondag is shoppingzondag Sabine Van Damme

02 december 2018

11u45 0 Gent Zoals elke eerste zondag van de maand zijn ook vanmiddag heel wat winkels in Gent-centrum open. En voor wie er vandaag niet geraakt, is er goed nieuws, want in december is élke zondag (behalve 9/12) een shoppingzondag. En wie het dan nog niet beu is: op 6 januari zijn de winkels ook open.

De shoppingzondagen van PUUR Gent kennen steeds meer succes, al speelt het weer natuurlijk ook een rol, en vandaag zit dat niet echt mee. Maar toch, met de kerstsfeer die al in de stad hangt, is er eigenlijk geen reden om niet te komen. Vooral ook omdat op de Shoppingzondagen De Lijn gratis rijdt, van en naar de stad.

Om het nog leuker te maken, zijn er ook wedstrijden. Vanaf 10 december post PUUR GENT drie weken lang wekelijks een foto van de eindejaarsverlichting in de stad op Instagram. Wie kan raden waar de foto werd gemaakt, maar kans op het boek ‘De Voortzetting. 20 Gentse huizen van vertrouwen in woord en beeld’.

Voor de kinderen is er vanaf vandaag tot 6 januari een winterzoektocht in de stad. In de etalages van de winkelstraten staan 6 levensgrote Playmobilfiguren verstopt. Wedstrijdformulieren vind je aan het Infopunt van de Gentse Winterfeesten, vlak aan de Stadshal, kant Gouden Leeuwplein. Wie de figuren gevonden heeft mag zijn antwoordformulier droppen in de Playmobil-brievenbus aan De Post op de Korenmarkt. Elke vrijdag om 12 uur wordt bekendgemaakt welke speurneuzen een Playmobil-pakket winnen, en is er een prijzenpot van 75 euro te winnen.