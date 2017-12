Bijna 3,3 miljoen voor klimaatvriendelijk onderwijs 02u55 0

De Vlaamse regering heeft 3,6 miljoen euro vrijgemaakt voor klimaatvriendelijke projecten in Oost-Vlaanderen. Vijf onderwijsinstellingen, waaronder 4 Gentse, krijgen geld om verouderde verwarmingsketels en ramen te vervangen, en om daken, muren en vloeren te isoleren. In totaal worden 17 projecten gesubsidieerd. De Arteveldehogeschool (562.744 euro), Hogeschool Gent (1.140.000 euro), LUCA (61.000 euro) en de UGent (1.500.000 euro) krijgen centen toegeschoven om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot beperkt wordt. Samen is dat 3.263.744 euro voor Gent. (VDS)