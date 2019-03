Bijna 3.000 vormelingen op laatste Bavo-dag met bisschop Van Looy Sabine Van Damme

09 maart 2019

21u25 0 Gent De 12de editie van de jaarlijkse Bavo-dag werd opnieuw een succes. Bisschop Luc Van Looy ontvangt dan alle Oost-Vlaamse katholieke kinderen die in het voorjaar hun vormsel zullen ontvangen.

Met 2.634 11- en 12-jarigen waren ze vandaag in Gent. De vormelingen, bijgestaan door 477 catechisten en begeleiders, kregen een dag met spel, zang en catechese, met een slotspektakel op het Sint-Baafsplein. Saai was het alvast niet. De Bisschop was ook zelf aanwezig, met veel plezier zelfs. “Al die jongeren samenbrengen, het doet mij toch elke keer iets”, zegt hij.

Luc Van Looy staat op een paar maanden van zijn pensioen. Tegen de zomer verwacht hij dat er een opvolger voor hem zal worden aangeduid in Rome. “Maar dat is een procedure die traag loopt”, zegt hij. Inspraak krijgt hij niet, en wil hij ook niet. Over zijn eigen toekomst heeft hij wel al knopen doorgehakt. De man zowat overal in de wereld heeft gewoond, blijft in Gent. “Ik heb deze stad in mijn hart gesloten, hier ben ik thuis”, klinkt het.