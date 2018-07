Bijna 100 meldingen per dag van wespennesten 04 juli 2018

Met het zomerweer komen ook de wespen massaal terug. Dat merkt ook de brandweer van zone Centrum. In de voorbije week kregen ze 661 meldingen binnen, of bijna honderd per dag. In de week ervoor, waren dat er 'slechts' 364. Door de vele meldingen loopt de wachttijd op. "Dringende interventies krijgen voorrang", klinkt het bij de brandweer. "Onze brandweermannen doen hun best om elke melding van een wespennest snel en efficiënt te behandelen." Wie met een wespennest zit, meldt dat op het e-loket via zonecentrum.zoneforce.be/aanvraag-wespen.html. Het verdelgen van een nest kost 40 euro. (OSG)