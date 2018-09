Big Rave laat nog groter stort achter 05 september 2018

Drie dagen na de zogenaamde Big Rave onder het E17-viaduct in Gentbrugge is de rotzooi van het feestje nog niet opgeruimd. De fuif werd nog voor middernacht stilgelegd omwille van geluidsoverlast die zelfs tot in Heusden reikte. "Het terrein is eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer, zij hadden toestemming gegeven", klinkt het op het kabinet van milieuschepen Tine Heyse (Groen). "Voor het opruimen van het afval is de organisatie verantwoordelijk. Zij zullen daarop aangesproken worden. Indien er niks gebeurt, zal Ivago de boel opruimen en mag de organisatie de factuur verwachten." (VDS)